Перечень заказчиков строительства жилья для военнослужащих расширено
13:29, 25 июля 2012Недвижимость
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Кабинет Министров Украины своим постановлением №652 от 11 июля 2012 года расширил перечень заказчиков строительства жилья для военнослужащих.
Текст документа опубликован в газете «Урядовый курьер» (№131 от 25 июля 2012 года).
Согласно постановлению, заказчиком строительства жилья и организатором конкурса по строительству жилья, кроме Министерства обороны или другого центрального органа исполнительной власти, управляющего военным формированием, является СБУ или Служба внешней разведки.
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