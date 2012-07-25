Перечень заказчиков строительства жилья для военнослужащих расширено

Кабинет Министров Украины своим постановлением №652 от 11 июля 2012 года расширил перечень заказчиков строительства жилья для военнослужащих.

Текст документа опубликован в газете «Урядовый курьер» (№131 от 25 июля 2012 года).

Согласно постановлению, заказчиком строительства жилья и организатором конкурса по строительству жилья, кроме Министерства обороны или другого центрального органа исполнительной власти, управляющего военным формированием, является СБУ или Служба внешней разведки.