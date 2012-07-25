Стоящим на квартирном учете киевлянам обещают льготное жилье

Для киевлян, стоящих на квартирном или кооперативном учете, будут строить жилье по льготной стоимости.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.

Согласно документу, жилые помещения по льготной цене будут предоставлять жителям, которые, в соответствии с действующим законодательством, нуждаются в улучшении жилищных условий, с учетом площади, которая находится в частной собственности граждан. Киевляне имеют право получить квартиру большей площади, которая предоставляется из расчета не больше одной комнаты на каждого члена семьи с учетом жилой площади, которая есть в его собственности.

Главному управлению жилищного обеспечения КГГА поручено при заключении договоров с заказчиком строительства предусматривать в таких договорах перечень квартир, их общую площадь, сроки, стоимость строительства 1 кв. метра, перечень внутренних отделочных работ и пр.

Договоры поручения, которыми определяются порядок и условия финансирования строительства квартир по льготной цене, стоимость строительства 1 кв. метра, сроки строительства, порядок передачи квартиры в собственность граждан и другие условия договора заключаются с гражданами на основании списков жителей, которые находятся на квартирном учете. Эти списки подаются в Главное управление жилищного обеспечения районными госадминистрациями, главными управлениями, управлениями. А также на основании списков граждан, которые находятся на кооперативном учете, которые формируются Главным управлениям жилищного обеспечения.

Оформление договоров поручения будет осуществляться на основании заявлений граждан и предоставленных ими документов (перечень обнародован на сайте КГГА).

Передача гражданам квартир в собственность будет осуществляться в установленном законом порядке.