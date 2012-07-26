Кабмин предлагает закрепить за Нацкомуслуг формирование тарифов на тепло и воду

Кабинет министров предлагает на законодательном уровне закрепить за Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, полномочия по утверждению порядков (методик) формирования тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода.

Об этом говорится в законопроекте №11030 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг», внесенном в парламент 25 июля.

Согласно документу, за регулятором предлагается закрепить данные полномочия для всех субъектов хозяйствования, предоставляющих такие услуги, независимо от органа, осуществляющего лицензирование соответствующей хозяйственной деятельности.

При этом комиссию планируется наделить функцией по одобрению инвестиционных программ предприятий, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода и установлению порядка зачисления средств на специальный счет, использования указанных средств и осуществления контроля за их расходованием.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, — государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии — регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 69 предприятий водоснабжения и водоотвода (около 70% рынка воды) и 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).