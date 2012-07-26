Минрегион будет контролировать стоимость сооружаемых за госсредства объектов

Кабинет министров Украины своим постановлением №663 от 25 июля 2012 года уполномочил Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства контролировать определение стоимости строительства объектов, сооружаемых с привлечением средств Государственного и местных бюджетов.

Текст постановления обнародован на правительственном портале.

Документ вносит изменения в постановление Кабмина №1210 от 3 августа 1998 года.

Согласно изменениям, контроль за определением стоимости строительства объектов, которые сооружаются с привлечением средств Государственного и местных бюджетов, а также средств государственных предприятий, учреждений и организаций, осуществляет Минрегион.

Контроль осуществляется по отдельным планам на объектах нового строительства, реконструкции, технического переоснащения, реставрации, ремонта, создания инженерной и транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территорий.