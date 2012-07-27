ЕБРР выделит деньги на метро в Днепропетровске. Подписали кредитное соглашение

Министр финансов Украины Юрий Колобов и директор Департамента муниципальной и экологической инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития Жан-Патрик Марке официально подписали кредитное соглашение между ЕБРР и Украиной о предоставлении банком 152 млн евро на завершение строительства метрополитена в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Днепропетровской областной государственной администрации.

На мероприятии также присутствовали председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул и Днепропетровский городской голова Иван Куличенко.

Кредитная линия ЕБРР на сумму 152 млн евро будет открыта в начале 2013 года.

Сегодня же Ж.-П.Марке от имени ЕБРР подписал два соглашения с Днепропетровским городским советом и коммунальным предприятием «Днепропетровский метрополитен» о поддержке и реализации проекта завершение строительства метрополитена в Днепропетровске.

Как сообщил после подписания кредитного соглашения председатель Днепропетровской ОГА А.Вилкул, через 2 недели будет объявлен международный тендер для привлечение подрядчика для продолжения строительства метро. Итоги тендера будут подведены осенью этого года.

Эксплуатационная длина второго пускового участка - 4 км. В него войдут 3 новые станции - "Театральная", "Центральная" и "Музейная".

Строительство метро в Днепропетровске началось в 1981 году, первый участок линии введен в эксплуатацию 29 декабря 1995 года. Метро имеет 6 станций, длину 7,82 км. На протяжении 15 лет системные работы по продолжению строительства метро не проводились.