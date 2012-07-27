Выдача ипотеки под 3% профинансирована на 23,4 млн грн

В Украине банки профинансировали 90 кредитов в рамках программы удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на общую сумму 23,41 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как указывается в сообщении, на 27 июля 2012 года в программе принимает участие 221 объект, где предлагается для приобретения 9733 квартиры. Принять участие в программе изъявили желание 9613 граждан.

С начала реализации программы заключено 114 договоров, из которых 90 - выдано. Из них в Киеве выдано 45 кредитов на общую сумму свыше 15,5 млн грн, 11 кредитов в Сумской области на сумму более 1,6 млн грн, 10 кредитов в Харьковской области на сумму свыше 1,5 млн грн, 9 кредитов в Полтавской области на сумму 1,2 млн грн, 3 кредита в Автономной Республике Крым на сумму более 900 тыс. грн, 3 кредита во Львовской области, 2 - в Закарпатской области, по 1 кредиту в Кировоградской, Ривненской и Черниговской областях.

В Минрегионе отметили, что за прошедшую рабочую неделю (23 - 27 июля) с гражданами было заключено 16 новых договоров о предоставлении частичной компенсации процентов, а также выдано 19 новых кредитов.

В частности, в Киеве с момента старта программы заключено 45 договоров и предоставлено столько же кредитов. За неделю новые договоры заключили с 6 киевлянами и еще стольким же выдали кредиты. Возможность улучшить жилищные условия изъявили желание 1356 жителей столицы.

В Черкасской области за прошедшую неделю заключили первые 2 компенсационные договоры и выдали кредиты заемщикам. Первый компенсационный договор подписан в Донецкой области.

Вместе с тем, в 10 регионах страны (в Винницкой, Житомирской, Луганской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и в Севастополе) по-прежнему не заключено ни одного договора и не выдано ни одного кредита.

Как сообщал УНИАН, на 23 июля 2012 года в Украине банки профинансировали 71 ипотечный кредит под 3% на общую сумму более 19 млн грн в рамках программы удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На этот период в программе принимали участие 188 объектов, в которых предлагалось для приобретения 8258 квартир. Количество желающих поучаствовать в программе выросло до 9148 человек.

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