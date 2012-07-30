ВР приняла закон, регулирующий выпуск и обращение ипотечных облигаций

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины "Об ипотечных облигациях" относительно выпуска и обращения ипотечных облигаций”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 237 народных депутатов из 252, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что обслуживающее учреждение не может быть связанным лицом управителя и/или аудитора (аудиторской фирмы). При этом управитель, эмитент и аудитор (аудиторская фирма) не могут быть связанными лицами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.