ВР приняла закон, регулирующий выпуск и обращение ипотечных облигаций
15:59, 30 июля 2012Недвижимость
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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины "Об ипотечных облигациях" относительно выпуска и обращения ипотечных облигаций”.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 237 народных депутатов из 252, зарегистрированных в сессионном зале.
Закон предусматривает, что обслуживающее учреждение не может быть связанным лицом управителя и/или аудитора (аудиторской фирмы). При этом управитель, эмитент и аудитор (аудиторская фирма) не могут быть связанными лицами.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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