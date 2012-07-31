К программе удешевленной ипотеки присоединилась Винницкая область

К программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, присоединилась Винницкая область, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

По данным Главного управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи Винницкой облгосадминистрации, с заемщиками заключено 6 договоров и выдано столько же кредитов гражданам на сумму 1,47 млн грн.

По состоянию на 31 июля, в регионе принимают участие в программе 12 домов и 333 квартиры. При этом Межведомственная комиссия при Минрегионе пока утвердила только 9 домов на 243 квартиры и рассматривает документы еще трех новостроек на 90 квартир.

Губернатор Винницкой области Николай Джига своим распоряжением от 24 июля т.г. создал областную комиссию по вопросам реализации программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Главная задача комиссии - ускорить темпы внедрения механизма удешевленной ипотеки и организовать информационную работу среди населения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 июля т.г. в 10 регионах страны (в Винницкой, Житомирской, Луганской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и в Севастополе) не было заключено ни одного договора и не выдано ни одного кредита по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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