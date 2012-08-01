«Киевэнерго» и ОСМД упростили договорные отношения в сфере электроснабжения

Специалисты ПАО «Киевэнерго» и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) упростили договорные отношения в сфере электроснабжения ОСМД, сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго».

Стороны согласовали обновленную форму приложения №2 «Порядок расчетов» к договору о поставке электрической энергии в места общего пользования. Она учитывает особенности функционирования ОСМД и их взаимоотношений с энергоснабжающей компанией.

Документ также согласован Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ).

Внесенные в приложение изменения позволяют ОСМД упростить отчетность за потребленную электроэнергию. По инициативе представителей ОСМД был детализирован пункт приложения, который определяет порядок расчета оплаты в случае изменения тарифа в середине отчетного периода.

Напомним, «Киевэнерго» и ОСМД намерены лоббировать создание единых правил игры на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ООО «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), ОДО «Шахта «Белозерская», пять обогатительных фабрик, а также активы в России: ОАО «Шахтоуправление «Обуховское» (1 шахта, 1 обогатительная фабрика), ОАО «Донской антрацит» (1 шахта), ООО «Сулинантрацит» (1 шахта).

Сегмент генерации представлен ООО «ДТЭК Востокэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго».

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ПАО «ДТЭК Днепроблэнерго» и ПАО «ДТЭК Крымэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

Совет ОСМД при ПАО «Киевэнерго» был создан в ноябре 2011 года по инициативе компании.