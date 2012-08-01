Азаров требует решить проблемы с горячим водоснабжением в Киеве

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от профильных министерств и местной власти немедленно решить проблемы с горячим водоснабжением для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на заседании Кабинета министров.

«Опять большую обеспокоенность вызывает ситуация, которая складывается в системе водоснабжения. В первую очередь горячего водоснабжения», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что через сеть Фейсбук получает сообщения, что, например, в Киеве затягивается ежегодная профилактика теплосетей.

Так, по полученной информации, на протяжении месяца было отключено горячее водоснабжение в Днепровском, Деснянском и Оболонском районах столицы. «И ничего не делалось. Нужно было людям через Фейсбук обратиться к премьер-министру, чтобы начали разбираться. Это неприемлемо. С таким качеством власти доверие людей получить невозможно», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что проблемы с водоснабжением в Киеве возникли из-за того, что городская администрация не могла поладить с Минфином и Минрегионстроем в вопросе проведения расчетов в компенсации разницы в тарифах на газ. «Чиновники не находили решения и сделали заложниками десятки тысяч людей! Я серьезно предупреждаю: если люди не получат своевременно предусмотренные коммунальные услуги, за которые они, кстати, добросовестно платят, то будут приняты все необходимые меры. Я этого дела просто так не оставлю», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что вчера, 31 июля, горячее водоснабжение возобновилось в большинстве домов столицы, и на профилактике остается лишь 21 дом.

Н.Азаров поручил Минфину вместе с Минрегионстроем провести селекторное совещание с председателями облгосадминистраций относительно немедленного урегулирования проблемы компенсации разницы в тарифах и обеспечения горячего водоснабжения.