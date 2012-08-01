Жилье на вторичном рынке Киева в июле подешевело на 0,7%

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в июле снизилась на 0,7% по сравнению с июнем т.г. - до 2 039 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в июле однокомнатные квартиры подешевели на 0,5% - до 1 890 долл./кв. м, двухкомнатные - на 1% - до 2 068 долл./кв. м, трехкомнатные - на 0,8% - до 1 990 долл./кв. м, четырехкомнатные - выросли в цене на 0,3% - до 2 484 долл./кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в июле 2012 года на вторичном рынке жилья столицы увеличилось на 1,3% относительно июня и составило 18 079 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении увеличился, соответственно, на 2% и 1,5%.

По данным портала, доля квартир, впервые выставленных на продажу, в июле составила 11,8% от всего объема предложения.

В общем объеме предложения 1-комнатные квартиры занимают 21% (3 857 квартир), 2-комнатные - 32% (5 718 квартир), 3-комнатные - 38% (6 829 квартир) и 4-комнатные - 9% (1 675 квартир). По отношению к предыдущему месяцу количество однокомнатных квартир уменьшилось на 0,5%. А уровень предложения трехкомнатных и четырехкомнатных квартир увеличился на 3% и 1,4% соответственно.

Наибольшее количество квартир по итогам июля предлагалось в Дарницком районе - 24%. В Печерском и Шевченковском районах - по 13%, в Голосеевском - 10%, в Днепровском - 9%, в Соломенском - 8%, в Святошинском - 7%, в Деснянском - 6%, в Подольском и Оболонском районах - по 5%.

В отчете проанализировано 18 079 квартир на вторичном рынке жилья Киева.