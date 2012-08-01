«ЭСТА Холдинг» начала подготовку к реконструкции киевского ЦУМа

Компания «ЭСТА Холдинг» начала подготовительные работы по проекту реконструкции киевского ЦУМА, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, декларация о начале подготовительных работ зарегистрирована Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева 6 апреля 2012 года.

Работы выполняют специалисты крупной австрийской компании «Штрабаг».

В рамках подготовительных работ был проведен демонтаж технически устаревшего и непригодного для дальнейшей эксплуатации инженерного оборудования. Для демонтажа инженерных систем была снята обшивка стен, потолков и колонн.

Также было демонтировано технически устаревшее транспортное оборудование (лифты и эскалаторы) и разобрана часть перегородок, находящихся в аварийном состоянии.

При этом были проведены работы по укреплению аварийного подвала здания, чтобы исключить вероятность проседания внутреннего двора.

В компании отметили, что наиболее характерные элементы интерьера ЦУМа, такие как мраморные лестницы, были разобраны и законсервированы для дальнейшего использования в интерьере реконструированного ЦУМа.

По данным пресс-службы, на данный момент комплекс подготовительных работ близится к завершению, идет работа по организации будущей строительной площадки, в том числе подготовка к установке забора. Проводится регулярный вывоз мусора и очистка территории.

В настоящее время проект реконструкции ЦУМа проходит согласование в Управлении охраны памятников и культурного наследия КГГА, Министерстве культуры Украины и других уполномоченных органах. Также идет доработка проекта с учетом замечаний, полученных после одобрения проекта реконструкции на Архитектурно-градостроительном совете. В частности, дорабатывается целесообразность использования стекла на верхних этажах здания. После доработки проекта и получения всех необходимых согласований проект будет передан на государственную экспертизу.

В компании отметили, что работы по реконструкции ЦУМа смогут начаться только после прохождения госэкспертизы.

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Как сообщал УНИАН, компания «ЭСТА Холдинг» 11 июля представила Архитектурно-градостроительному совету при Главном управлении градостроительства и архитектуры Киева архитектурный проект реконструкции столичного ЦУМа. Компания намерена инвестировать в его реконструкцию более 100 млн долл.

Справка УНИАН. Компания «Эста Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели "Донбасс Палас" (Донецк), "Опера" (Киев), "Park Inn" (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации: (многофункциональный комплекс "Пушкинский" (Донецк), ЦУМ (Киев). Группа также является владельцем второй очереди бизнес-центра "Леонардо" (Киев).

Киевский ЦУМ вошел в состав группы «ЭСТА» в 2010 г., после чего было принято решение о начале разработки проекта реконструкции здания.