Польша через суд взыщет со строителей Национального стадиона более 90 млн долл.

Варшава. Польские власти планируют через суд добиться от компаний-генеральных подрядчиков строительства Национального стадиона в Варшаве более 90 млн долларов за нарушение контракта, допущенное, по их мнению, строителями.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, объявившие в июне о банкротстве польские компании Hydrobudowa и PBG, а также их партнер по строительству варшавской арены австрийская Alpine считают необоснованными претензии польских властей.

Gazeta Wyborcza написала, что консорциум генпродрядчиков крупнейшего в стране стадиона, построенного к Евро-2012, также подал в суд на заказчика, потратившего на этот объект около 500 млн долларов (без НДС).

"В иске консорциум требует признать, что инвестор не имел права добиваться выплаты штрафов и пытаться получить банковскую гарантию около 45 млн долларов", - отмечает издание.

По данным газеты, польские власти обвиняют инвестора в том, что он не предоставил вовремя всей необходимой документации по строительству арены и не платил субподрядчикам, с которыми пришлось рассчитаться заказчику.

Как сообщал УНИАН, ранее польские власти обратились к страховой компании австрийской Alpine с просьбой предоставить ей банковскую гарантию по контракту строительства Национального стадиона, за счет которой они планировали погасить задолженность перед субподрядчиками.

Справка УНИАН. Согласно последним обнародованным данным, страховщик отказался предоставить банковскую гарантию, а ряд компаний, строивших стадион, до сих пор не получили заработанных денег.

В июне консорциум генподрядчиков также выступил с требованием к заказчику доплатить около 90 млн долларов за ряд выполненных работ, не предусмотренных контрактом.