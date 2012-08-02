В Киеве в июле продажи квартир выросли в 1,6 раза — эксперт

В Киеве в июле 2012 года продажи квартир выросли в 1,6 раза по сравнению с июнем 2012 года — до 3220 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty (компании SV Development).

В частности, в июле в столице было совершено 1 840 сделок купли/продажи квартир на вторичном рынке и 1 380 квартир продано в недостроенных домах.

Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (50% сделок), 40% сделок приходится на однокомнатные квартиры и 10% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (65%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 23% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 12% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 488 долл./кв.м на вторичном рынке (1 330 долл./кв.м на первичном рынке).

За данный период самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 862 долл./кв.м на вторичном рынке (2 482 долл./кв.м на первичном рынке).

Напомним, в июне 2012 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 1 110 квартир, на первичном рынке — 860 квартир.