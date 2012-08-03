Стоимость земли в пригороде Киева в июле снизилась на 0,68%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в июле 2012 года снизилась на 0,68%, или 21 долл., – до 3 080 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1009 долл./сотка, самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 564 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 1,11% (51 долл.) – до 4564 долл./сотка, Броварском – на 1,18% (29 долл.) – до 2 428 долл./сотка, Бородянском – на 0,71% (11 долл.) – до 1 532 долл./сотка, Васильковском – на 1,39% (27 долл.) – до 1 920 долл./сотка, Бориспольском – на 1,43% (48 долл.) – до 3 308 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли произошел в Барышевском районе – на 0,98% (11 долл.) – до 1 139 долл./сотка, Макаровском – на 1,38% (23 долл.) – до 1 686 долл./сотка, Обуховском – на 1,17% (47 долл.) – до 4 051 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 1,51% (15 долл.) – до 1009 долл./сотка, Белоцерковском – на 1,54% (18 долл.) – до 1 188 долл./сотка, Вышгородском – на 0,85% (25 долл.) – до 2 974 долл./сотка, Фастовском – на 1,01% (11 долл.) – до 1 097 долл./сотка, Иванковском – на 0,92% (10 долл.) – до 1 095 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,57% (8 долл.) – до 1 412 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в январе-июне 2012 года снизилась на 6,49%, или 215 долл., – до 3 099 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.