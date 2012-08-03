Опосредованная стоимость строительства жилья в Украине составляет 5142 грн/кв.м

Опосредованная стоимость строительства жилья в Украине по состоянию на 1 июля 2012 года составляет 5142 грн/кв. м.

Об этом говорится в приказе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (№ 387 от 27 июля т.г.), размещенном на сайте министерства.

Согласно приказу, министерство утвердило и рекомендует к применению данные показатели опосредованной стоимости возведения жилья.

По расчетам министерства, самые высокие показатели стоимости строительства жилья установлены для Киева (5986 грн/кв. м.), Севастополя (5352 грн/кв. м) и Крыма (5440 грн/кв. м).

При этом самая низкая опосредованная стоимость строительства жилья зафиксирована для Кировоградской (4411 грн/кв. м), Закарпатской (4431 грн/кв.м), Житомирской (4454 грн/кв. м), Ивано-Франковской областей (4572 грн/кв. м).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2012 года опосредованная стоимость строительства жилья в Украине составляла 4862 грн/кв. м.

Приказом Министерства регионального развития и строительства (№ 155 от 19 августа 2011 г.) прогнозные среднегодовые показатели опосредованной стоимости возведения жилья в Украине в 2012 году определялись на уровне 4696 грн/кв. м.