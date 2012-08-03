Центральному гастроному на Крещатике планируют достроить 6 этажей - Бригинец

В Киеве на месте бывшего Центрального гастронома по ул. Крещатик, 40, рядом с ЦУМом, вскоре может начаться строительство небоскреба. Застройщики уже имеют все необходимые разрешения на строительство.

Об этом стало известно во время обсуждения проекта реконструкции ЦУМа на заседании Консультативного совета Главного управлении охраны культурного наследия КГГА, сообщил член Градостроительного совета Киева, депутат Киевсовета Александр Бригинец.

«Архитектор Лариса Скорик, представляя проект реконструкции ЦУМа, для того, чтобы члены Совета более четко представили, в какой градостроительной ситуации будет находиться обновленный ЦУМ, нанесла изображение будущего торгового центра на месте Центрального гастронома на схему Крещатика. В соответствии со схемой, на месте двухэтажного здания Центрального гастронома появится здание выше, чем ЦУМ», - рассказал А.Бригинец, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Депутат отметил, что высотность запланированного для строительства торгового центра полностью разрушит исторический вид Крещатика, что вызвало возмущение у экспертов Совета.

«Квартал между улицей Богдана Хмельницкого и бульваром Тараса Шевченко единственный на Крещатике, который уцелел после войны. Именно поэтому архитекторы и эксперты с трепетом относятся к изменению внешнего вида зданий этого квартала и Крещатика в целом, подчеркивая необходимость сохранения архитектуры этих зданий», - подчеркнул А.Бригинец.

«Мне очень нравится введенное одним из моих коллег понятие «дресс-код Крещатика», и, конечно, достройка шести этажей к этому зданию нарушит его. Кроме того, реконструкция этого сооружения может стать началом того, что впоследствии все малоэтажные здания этого квартала также достроят и сделают многоэтажными», - предостерегает А.Бригинец.

Депутат обратился в Главархитектуры с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о возможности такого строительства и предоставить более полную информацию о дальнейшей судьбе Центрального гастронома.

Как сообщалось, Центральный гастроном на ул. Крещатик, 40 закрыли еще в 2004 году. Якобы на реконструкцию, однако, уже восьмой год здание пустует.