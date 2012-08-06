Коттеджи под Киевом в июле подорожали на 0,4%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в июле 2012 года выросла на 0,41% (4 долл.) – до 988 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 1,94% (24 долл.) – до 1 215 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 269 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 491 долл./кв. м.

По данным компании, в прошлом году рост стоимости коттеджей зафиксирован в Киево-Святошинском районе – на 0,96% (14 долл.) – до 1 478 долл./кв. м, Обуховском – на 1,15% (17 долл.) – до 1 491 долл./кв. м, Васильковском – на 1,19% (12 долл.) – до 1021 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,46% (3 долл.) – до 655 долл./кв. м, Фастовском – на 1,91% (11 долл.) - до 588 долл./кв. м, Белоцерковском – на 0,73% (4 долл.) – до 555 долл./кв. м, Мироновском – на 1,77% (9 долл.) – до 517 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 1,51% (7 долл.) – до 471 долл./кв. м, Богуславском – на 1,26% (5 долл.) – до 402 долл./кв. м, Яготинском районе – на 0,52% (2 долл.) – до 383 долл./кв. м, Иванковском – на 1,34% (5 долл.) – до 377 долл./кв. м, Таращанском – на 1,57% (5 долл.) – до 323 долл./кв. м, Сквирском – на 3,46% (9 долл.) – до 269 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений наблюдалось в Бориспольском районе – на 1,71% (20 долл.) – до 1 151 долл./кв. м, Макаровском районе – на 2,31% (21 долл.) – до 890 долл./кв. м, Вышгородском – на 1,16% (10 долл.) – до 852 долл./кв. м, Ракитнянском – на 0,82% (3 долл.) – до 363 долл./кв. м, Броварском – на 0,90% (8 долл.) – до 882 долл./кв. м, Згуровском – на 1,41% (5 долл.) – до 349 долл./кв. м, Бородянском – на 0,87% (7 долл.) – до 796 долл./кв. м, Барышевском – на 1,34% (6 долл.) – до 442 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе за январь-июнь 2012 года выросла на 2,07% (20 долл.) – до 984 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не участвуют в анализе).