В Киеве в июле количество сданных в аренду квартир выросло на 30%

В Киеве в июле 2012 года сдано в аренду 1 835 квартир, что на 29,9% выше показателей июня 2012 года, сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty.

Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (41% сделок), 39% приходится на двухкомнатные квартиры и 20% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (45%) приходится на квартиры стоимостью от 4,5 до 7 тыс. грн в месяц, 41% - в ценовой категории до 4,5 тыс. грн и 14% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Напомним, в июне 2012 года в Киеве было сдано в аренду 1 412 квартир.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за январь-июнь 2012 года сдано в аренду 7 693 квартиры, что на 36,3% выше показателей января-июня 2011 года.