Президентом Конфедерации строителей Украины избран Парцхаладзе

Президентом Конфедерации строителей Украины (Конфедерація будівельників України, КБУ) избран Лев Парцхаладзе, ранее занимавший должность главы Совета директоров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение 7 августа было принято на общем собрании конфедерации.

Среди кандидатов на должность президента КБУ также были вице-президент Конфедерации строителей Украины, глава правления ПАО «Домостроительный комбинат №4» Петр Шилюк, вице-президент Конфедерации строителей Украины Анатолий Беркута, вице-президент Строительной палаты Украины Станислав Сташевский и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь Лысов.

Главой Совета директоров КБУ избран президент группы компаний «Герц», член Совета директоров КБУ Александр Ротов.

Также по решению общего собрания конфедерации в Устав организации были внесены изменения.

По словам новоназначенного президента КБУ Л.Парцхаладзе, изменения заключаются в том, что все полномочия президента переведены на Совет директоров.

«У президента были особые полномочия. Мы все решения о назначении вице-президентов, созывать собрание, назначать директоров сосредоточили на Совете директоров», - сказал он.

Л.Парцхаладзе уточнил, что в Совете директоров на сегодняшний день состоит около 100 человек.

В то же время вице-президент КБУ Петр Шилюк отметил, что семь вице-президентов конфедерации высказали мнение, что кандидатура президента КБУ была не согласована, а собрание необходимо было проводить осенью, после парламентских выборов.

По его словам, вице-президентов КБУ также не устраивают изменения в Устав организации.

П.Шилюк считает, что изменениями в Устав некоторые полномочия Совета директоров перешли к президенту конфедерации.

«Нет властных полномочий (у вице-президентов - УНИАН) для решения вопросов. Вице-президент имеет один голос в Совете директоров», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля 2012 года на 74-году ушел из жизни Герой Украины, президент Конфедерации строителей Украины, почетный президент ХК «Киевгорстрой», народный депутат Украины Владимир Поляченко.

Справка УНИАН. Конфедерация строителей Украины объединяет 304 холдинговые компании, которые включают более 700 украинских строительных компаний и производителей стройматериалов. Учредителями конфедерации являются Строительная палата Украины, ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» и Украинская строительная ассоциация (Українська будівельна асоціація, УБА).