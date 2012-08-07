Строительная палата Украины осенью рассмотрит вопрос о выходе из Конфедерации строителей

Один из учредителей Конфедерации строителей Украины (Конфедерація будівельників України, КБУ), Строительная палата Украины, намерена осенью на своем собрании изучить вопрос целесообразности пребывания в конфедерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Строительной палаты Украины, вице-президент Конфедерации строителей Украины Петр Шилюк на сегодняшнем общем собрании конфедерации.

«Где-то на осень мы соберемся, посоветуемся», - сказал он.

Такое намерение П. Шилюк объясняет тем, что вопросы кандидатуры на должность президента КБУ и время проведения общего собрания конфедерации были не согласованы.

«В основном причина в уставе. И вице-президенты не имеют властных полномочий для решения вопросов», - добавил он.

При этом новоназначенный президент КБУ Лев Парцхаладзе, комментируя решение ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий», выступающей одним из основателей КБУ, о приостановке деятельности и выходе из состава основателей конфедерации, отметил, что члены данного союза остаются членами конфедерации.

«Просто некоторые лица воспользовались громким названием ассоциации. У нас как было (количество членов конфедерации - УНИАН), так и осталось, никто не ушел», - добавил он.

П. Шилюк уточнил, что многие члены Строительной палаты Украины, как и Всеукраинского союза производителей строительных материалов и изделий, параллельно являются членами Конфедерации строителей Украины, поскольку членом данной организации может выступать компания (предприятие), а не общественные организации.

Согласно заявлению главы Наблюдательного совета Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» Ивана Салия от 6 августа 2012 года, ассоциация заявила о приостановке деятельности в КБУ и выходе из состава ее учредителей.

«Ассоциация считает, что конфедерация как таковая еще не заработала, синергетический эффект не достигнут, конфедерация работает как автономная УБА (Украинская строительная ассоциация)», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, среди причин выхода из конфедерации указывается то, что совет директоров КБУ не прислушался к мнению вице-президентов КБУ о переносе срока проведения общего собрания конфедерации после парламентских выборов. Также, по мнению И. Салия, на собрании необходимо определить статус президента и вице-президентов конфедерации.

Как сообщал УНИАН, 7 августа 2012 года на общем собрании Конфедерации строителей Украины ее президентом был избран Лев Парцхаладзе, ранее занимавший должность главы Совета директоров.

Главой Совета директоров КБУ избран президент группы компаний «Герц», член Совета директоров КБУ Александр Ротов.

Справка УНИАН. Конфедерация строителей Украины объединяет 304 холдинговые компании, которые включают более 700 украинских строительных компаний и производителей стройматериалов. Учредителями конфедерации являются Строительная палата Украины, ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» и Украинская строительная ассоциация (Українська будівельна асоціація, УБА). Первым президентом КБУ избран почетный президент ХК «Киевгорстрой», народный депутат Украины Владимир Поляченко, который скончался 20 апреля 2012 года.