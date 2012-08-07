Мэр Донецка получил звание «Заслуженный строитель Бурятии»

Донецкий городской голова Александр Лукьянченко получил звание «Заслуженный строитель Республики Бурятия» (Российская Федерация).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, сегодня, 7 августа, в рамках побратимских связей между городами Улан-Удэ и Донецком состоялась официальная встреча мэра А.Лукьянченко с делегацией г. Улан-Удэ (Бурятия).

В связи с тем, что в 1980-е годы А.Лукьянченко принимал участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали, Правительство Республики Бурятия отметило его Правительственной наградой - мэр г. Улан-Удэ Геннадий Айдаев вручил А.Лукьянченко награду «Заслуженный строитель Республики Бурятия».

В своем ответном слове Донецкий мэр поблагодарил правительство Республики Бурятия «за высокую оценку» его труда. Он напомнил, что около 5 тысяч жителей Донецкой области тогда принимали участие в сооружении железной дороги на Западном участке – Новый Уаян, который как раз проходит через республику Бурятия и на Восточном участке БАМа – Новый Ургал.

«Безусловно, это награда не моя личная. Эта награда тех 5 тысяч: одни – строили поселки и станции, другие – прокладывали железную дорогу. Я считаю, что большую заслугу имеют мои предшественники, которые работали в «Донецкжилстрое», - сказал А.Лукьянченко.