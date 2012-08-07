В Киеве в июле наибольшим спросом пользовались квартиры стоимостью 43-75 тыс. долл.

В Киеве в июле 2012 года на вторичном рынке жилья наибольшим спросом пользовались квартиры стоимостью 43-75 тыс. долл., говорится в отчете сети агентств недвижимости Real Druzi, которым располагает УНИАН.

В частности, в июле основной спрос приходился на квартиры эконом класса: однокомнатные стоимостью 43-50 тыс. долл., двухкомнатные («хрущёвки» стоимостью 55-63 тыс. долл., квартиры в панельных домах ценовой категории 65-75 тыс. долл.), трёхкомнатные квартиры в спальных районах стоимостью 70-75 тыс. долл.

Специалисты сети агентств отмечают увеличение количества предложений по продаже квартир в июле на 4,6% по сравнению с июнем текущего года, а также высокий интерес к покупке квартир с ремонтом.

По данным Real Druzi, средняя заявленная стоимость квадратного метра жилья в Киеве в июле снизилась на 0,9% - до 2 149 долл.

В компании отметили, что в июле в структуре предложения жилья наибольшую долю составили трёхкомнатные (34%) и двухкомнатные (31%) квартиры. Меньше всего квартир было выставлено на продажу с пятью и более комнатами (3%).

Вместе с тем, в структуре спроса доля трёхкомнатных квартир в июле составила 36%, двухкомнатных - 31%, однокомнатных - 24%.

По мнению экспертов Real Druzi, в августе существенных изменений в структуре спроса и предложения не произойдёт. В компании ожидают увеличение активности на рынке купли-продажи квартир Киева к концу августа в связи с окончанием периода отпусков и повышением деловой активности. Возможно, в августе часть продавцов отложат продажу квартир до начала осени, ожидая осеннего повышения цен.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», стоимость жилья на вторичном рынке Киева в июле снизилась на 0,7% по сравнению с июнем т.г. - до 2 039 долл./кв. м.

По оценкам консалтинговой компании SV Development, на вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле 2012 года выросла на 0,05% - до 1 862 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.