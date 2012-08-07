В Киеве за полгода в рассрочку приобретено 31% квартир в новостроях

В Киеве в первом полугодии 2012 года в рассрочку от застройщиков приобретено 31% квартир на первичном рынке жилья, говорится в обзоре рынка жилой недвижимости консалтинговой компании UTG, которым располагает УНИАН.

По данным компании, основная масса сделок по-прежнему осуществляется за счет собственных средств покупателей (57%). Доля ипотечного кредитования остается на сравнительно низком уровне – не более 12%.

В компании отметили, что рассрочка от застройщиков является эффективным инструментом активизации продаж в 2011-2012 годах. В новых жилых комплексах столицы в среднем продается порядка 5-6 квартир в месяц.

По оценкам UTG, за январь-июнь 2012 года средняя стоимость жилья на вторичном рынке столицы увеличилась на 4,91%, на первичном рынке — выросла на 1,49%. При этом, в отличие от остальных, жилье бизнес-класса за полгода снизилось в цене на 8,7% из-за переориентации спроса в сегмент эконом-жилья. В июне стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Киева составила 1382 долл./кв. м, бизнес-класса – 2227 долл./кв. м, премиум-класса — 7623 долл./кв. м.

По оценкам специалистов компании, на середину 2012 года в Киеве объем предложения в жилом сегменте составляет порядка 13-13,5 тыс. квартир на первичном рынке и порядка 8 тыс. – на вторичном . Общий объем продаваемых квартир c начала года уменьшился на 0,3%, преимущественно за счет предложения вторичного рынка.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» (UTG) основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.