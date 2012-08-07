Стоимость строительно-монтажных работ в первом полугодии выросла на 15,7%

В январе-июне 2012 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в июне т.г. стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 15,7% по сравнению с июнем 2011 года и на 2,4% по сравнению с маем 2012 года.

С начала 2012 года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 2,4%.

В Госстате отметили, что за 6 месяцев т.г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 17% по сравнению с январем-июнем 2011 года, по строительству нежилых зданий – на 15,9%, по строительству транспортных сооружений – на 15,6%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 14,6%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 14,3%, по строительству других инженерных сооружений – на 13,2%.

Справка УНИАН. В 2011 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,4% по сравнению с 2010 годом, в 2010 году – на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году – на 11,3% по сравнению в 2008 годом.