Минрегион предлагает выделить на программу «Питьевая вода» 8 млрд грн в 2013 году

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует предусмотреть 8 млрд грн на реализацию программы «Питьевая вода» в 2013 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Минрегиона со ссылкой на министра регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолия Близнюка.

По его словам, у министерства есть четкая концепция, утвержденная Кабинетом министров, которая предусматривает построение рациональной системы подачи воды и водоотвода.

Министр отметил, что сегодня существуют новые технологии, которые позволяют очистить воду до нормативных требований из источников, которые ранее не считались питьевыми. При этом в некоторых городах можно отказаться от необходимости транспортировать воду на большие расстояния, соответственно, значительно уменьшить ее себестоимость.

А. Близнюк сказал, что государственная программа «Питьевая вода» в полном объеме финансируется только последние два года.

По его словам, правительство рассматривает вопрос введения с 2013 года отдельной бюджетной программы по строительству и модернизации магистральных водоводов.

«Если мы хотим иметь воду, которая по качеству соответствовала бы европейским стандартам, необходимо применять соответствующие технологии. Например, воду, которую мы берем из Днепра, необходимо очищать таким образом, чтобы обратно в реку она попадала, будучи чище, чем когда ее брали для очистки», - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, государственная программа «Питьевая вода Украины» финансируется на 20% от потребности, что сдерживает процесс повышения качества питьевой воды в стране.

По данным Минрегиона, из запланированных на данную программу 2 млрд грн за последние 7 лет было освоено всего 412 млн грн бюджетных средств.

Справка УНИАН. Общегосударственная программа «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 годы предусматривает финансирование в объеме 9,472 млрд грн, из которых из государственного бюджета - 3 млрд грн (в 2011-2012 годах - 438,9 млн грн., в 2012 году - 200 млн грн).

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