В Киеве за год проектирование частных домов подорожало на 15%

В Киеве за год (с июля 2011 года по июль 2012 года) стоимость проектирования частных домов выросла на 15% и в среднем составляет 25-50 долл./кв.м.

Такую оценку озвучила директор компании Archproekt Анна Искиэрдо, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По ее словам, изменение цены связано с ростом спроса, а также средним уровнем цен на товары и услуги.

«За последний год спрос на проектирование частных домов, по нашим оценкам, увеличился в среднем на 20%. Люди начали активнее инвестировать в строительство. В то же время, растет средний уровень цен на товары и услуги, что отразилось на оплате услуг проектантов», – отметила эксперт.

Она уточнила, что за последний год увеличилось количество заказчиков, которые предпочитают не строить дом «с нуля», а покупать недостроенные или готовые коттеджи, реконструировать их, и затем делать планировку, авторский ремонт.

«Перепланировка в пределах имеющейся площади зачастую выгоднее нового строительства. При этом возможна достройка дополнительных пристроек, надстроек и мансард», – считает А. Искиэрдо.

Справка УНИАН. Компания Archproekt создана в 2008 году в Киеве, занимается проектированием и дизайном интерьеров.