Количество заключенных договоров по ипотеке под 3% выросло до 163

В Украине количество договоров, заключенных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 163.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка, больше всего договоров заключено в Киеве (54). Профинансировано 144 кредита на общую сумму 34,5 млн грн, из которых в Киеве - 54 кредита на общую сумму 18,3 млн грн, в Сумской области - 17 кредитов на сумму 2,6 млн грн, в Харьковской области - 13 кредитов на сумму 2,1 млн грн, в Полтавской области - 12 кредитов на сумму 1,6 млн грн, 7 кредитов в Винницкой и 6 - в Хмельницкой областях.

По данным Минрегиона, сегодня участие в программе принимают 234 дома, в которых доступны для приобретения 10296 квартир. При этом почти 10 400 граждан изъявили желание получить удешевленные ипотечные кредиты.

Как отметил А. Близнюк, Минрегион рассчитывает на оживление программы удешевленной ипотеки после подписания Президентом закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

По его словам, неопределенность государственных гарантий несколько сдерживала граждан, теперь же внесены изменения в Бюджетный кодекс и расходы на компенсацию процентов гражданам стали защищенными.

По данным министерства, продолжается выполнение других государственных жилищных программ. В частности, на сегодня заключено 230 договоров на строительство доступного жилья на условиях оплаты государством 30% его стоимости. Также предоставлено 139 льготных кредитов в рамках программы молодежного жилищного кредитования. Государственное ипотечное учреждение профинансировало 483 кредита.

В Минрегионе подсчитали, что всего по жилищным программам профинансировано приобретение 996 квартир.

Как сообщал УНИАН, на 27 июля 2012 года в программе удешевленных ипотечных кредитов принимал участие 221 объект, где предлагалось для приобретения 9733 квартиры. Принять участие в программе изъявили желание 9613 граждан. С начала реализации программы было заключено 114 договоров, из которых 90 - выдано.

Справка УНИАН. 3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».