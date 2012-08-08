Недвижимость в Польше подешевела за год на 11%

Варшава. Средние цены продажи жилой недвижимости в Польше за последние двенадцать месяцев снизились на 11%, продолжив тем самым длящееся уже более трех с половиной лет падение, инициированное разразившимся в конце 2008 года мировым финансовым кризисом.

По данным исследования польских посредников на рынке недвижимости компаний Open Finance и Home Broker на базе реальных сделок, в июле квартиры в Польше подешевели на 1,85%.

За последний год рассчитываемый аналитиками "индекс цен реальных сделок" вырос только дважды: в декабре и январе к прошлым месяцам на 0,13 и 0,61%.

"В результате за последний год индекс потерял 11,2%, а с максимального своего значения с февраля 2008 года падение составило уже 22,7%", - отметили эксперты в своем рапорте, которым располагает УНИАН.

С начала года польская недвижимость подешевела на 7,3%.

Среди анализируемых четырнадцати городов больше всего снизились цены на жилье в расположенном около ста километров от столицы Польши - Лодзи: на почти 13% - до 1,1 тыс. долларов (1USD=3,3PLN) за квадратный метр.

Падение в других городах составило от около 4 до 12%.

Недвижимость в столице Польши Варшаве в прошлом месяце обходилось покупателям в среднем на 11,5% дешевле, чем годом ранее.

Средняя цена метра квадратного в польской столице опустилась ниже 7 тыс. злотых или до около 2,1 тыс. долларов по текущему курсу в сравнении с почти 9 тыс. злотых во время бума на польском рынке недвижимости

По данным портала domy.pl, самая дешевая однокомнатная квартира в Варшаве в начале августа стоила около 40 тыс. долларов.

Home Broker в своем отдельном исследовании предпочтений клиентов, которые хотят купить жилье, отметил, что в зависимости от города они хотят потратить на покупку от около 30 до 130 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года аналитики крупнейшего польского банка и игрока на рынке жилищных кредитов PKO BP не исключали возможности падения цены на недвижимость в Польше в ближайшие два года - в случае ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе - еще на треть.

Справка УНИАН. По данным польского госкомстата, в начале прошлого года в Польше было 13,6 млн единиц жилья, что на около 1 млн больше, чем в 2002 году, когда проводилась предыдущая перепись населения.