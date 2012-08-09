Гостиному двору в Киеве вернут функции торгового и культурного центра - Минрегион

Гостиному двору в Киеве после реконструкции планируют вернуть его первоначальные функции - торгового и культурного центра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как говорится в сообщении, в ходе экспертного обсуждения направлений развития исторического центра столицы главный архитектор Киева Сергей Целовальник представил на рассмотрение экспертов и профессиональных общественных организаций Концепцию туристско-рекреационной пешеходной зоны.

В ходе обсуждения реконструкции Гостиного двора все эксперты высказались категорически - здание, которое не является историческим памятником, требует реконструкции. Также необходимо благоустроить прилегающую к площади территорию, где до сих пор не демонтированы трамвайные пути перенесенного трамвайного маршрута.

Согласно представленным инвестором и проектировщиком эскизам будущего облика здания, размеры здания не изменятся, сооружение получит стеклянную крышу, что позволит круглогодично использовать внутренний двор. Также отмечается, что все несущие стены останутся, будут разобраны лишь более поздние перегородки.

Также Концепция туристско-рекреационной пешеходной зоны предполагает, что пешеходно-велосипедный маршрут протянется от Киево-Печерской Лавры до Софийской площади. Фуникулер и Андреевский спуск соединят Верхний город с Подолом, южная часть которого станет пешеходной в рамках Почтовой и Контактовой площадей, улицы Сагайдачного. Сохранение исторических памятников в пределах зоны маршрута должно происходить в рамках историко-архитектурного заповедника «Древний Киев».

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов обещает сохранить облик и целевое назначение Гостиного двора в Киеве.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию», которым одобрил разрешение на приватизацию Гостиного двора в Киеве. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 5 июля.

Переходными положениями закона предусмотрено, в частности, внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключив из него Гостиный двор в Киеве (Контрактовая площадь, 4, охранный номер 872).

Окружной административный суд Киева отказался обеспечить приостановку постановления Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-ые годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Сейчас в здании Гостиного двора размещены магазины, а также Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Заболотного.

В связи с активными действиями застройщика Гостиный двор находится под постоянным присмотром активистов, которые выступают против реконструкции сооружения, и постоянно дежурят на его территории. 20 мая они объявили о создании Гостиной Республики на территории Гостиного двора - территории общественного свободного культурно-образовательного некоммерческого пространства.