Уволен главный архитектор Львова Криворучко

Начальник управления архитектуры Львовского городского совета Юрий Криворучко с 6 августа освобожден от должности в порядке перевода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

В отделе кадров Львовского городского совета сказали, что Ю.Криворучко освобожден в порядке перевода на работу в Национальный университет «Львовская политехника».

Следовательно, как отметили в мэрии, сейчас обязанности начальника управления архитектуры исполняет заместитель Олесь Лужецкий.