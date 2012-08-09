В Киеве на первичке в июле 39% сделок совершены с использованием рассрочки - эксперт

На первичном рынке жилья Киева в июле 39% сделок совершено с использованием рассрочки.

Об этом говорится в обзоре рынка жилья Киева консалтинговой компании UTG, переданном агентству УНИАН.

Согласно обзору, в июле на первичном рынке жилья столицы 53% сделок совершено за собственные средства, 8% - с использованием кредитных средств.

По данным компании, средняя стоимость жилья в новостроях столицы в июле снизилась на 0,16% - до 2 047 долл./кв. м.

Объем продаж жилья в новых домах снизился на 2,21% - до 5,31 квартиры в одном жилкомплексе в месяц.

При этом квартиры на вторичном рынке жилья Киева в июле подешевели в среднем на 1,25% - до 2 048 долл./кв. м. Предложение квартир на вторичном рынке жилья в июле увеличилось на 8,74% - до 8 755 квартир и индивидуальных домов.

Как сообщал УНИАН, по данным UTG, в Киеве в первом полугодии 2012 года в рассрочку от застройщиков приобретено 31% квартир на первичном рынке жилья.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» (UTG) основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.