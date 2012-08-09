Азаров в Сумах вручил ключи 32 семьям в рамках программы «Доступное жилье»

Премьер-министр Украины Николай Азаров в Сумах вручил ключи и сертификаты 32 семьям, которые приобрели новые квартиры в рамках программы «Доступное жилье».

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров посетил церемонию вручения ордеров жителям нового дома на 140 квартир по улице Ковпака, 41-А и пообщался с семьями, которые заключили договор на приобретение жилья по программе удешевления ипотечного кредита.

«Этот дом в Сумах – это первая ласточка реализации программы «Доступное жилье». Каждый день все больше украинцев участвуют в государственных жилищных программах. Доверие граждан к государству постепенно восстанавливается. Для меня это самая главная оценка нашей работы», - заявил премьер-министр.

Н.Азаров вручил соответствующие сертификаты и ключи от квартир представителям всех 32 семей, многие из которых пришли на церемонию с маленькими детьми.

Затем премьер-министр и председатель Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь перерезали символическую ленточку и осмотрели несколько квартир в новом доме.

Молодой семье Козловых Н.Азаров вручил микроволновую печь и пожелал семейного счастья и уюта в новом жилье.

По данным пресс-службы Сумской ОГА, строительство 140-квартирного жилого дома по ул. Ковпака, 41-А в г. Сумы началось в 2011 году в рамках реализации Государственной программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 11 ноября 2009 г. № 1249.

Стоимость 1 кв. метра жилья составила 5,5 тыс. грн.

Сумская область занимает в настоящее время второе после Киева место по количеству заключенных договоров о частичной компенсации процентов по программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Всего в Украине уже более 10 тысяч семей выразили желание купить квартиры в рамках этой программы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.