Азаров требует подготовить площадки под строительство индустриального жилья

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от органов местной власти подготовить площадки под строительство индустриального жилья, которое должно начаться с 2013 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом Н.Азаров заявил на брифинге в Сумах.

«Смысл этой программы заключается в том, что мы должны перейти на индустриальные методы строительства доступного жилья. То есть должны быть построены домостроительные комбинаты, которые будут производить все необходимы материалы для возведения дома на месте, – это современный метод, который позволяет возводить новостройку за 60 дней», - сказал Н.Азаров.

В то же время глава правительства требует от каждого города и каждой области подготовить площадки под строительство индустриального жилья. По его словам, к этим стройплощадкам должны быть подведены все необходимы коммуникации, дороги.

«Задача каждой области, каждого города - подготовить площадки под строительство индустриального жилья, к ним должны быть подведены сети, коммуникации, дороги, чтобы строители занимались исключительно строительством», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Н.Азаров выразил надежду, что с 2013 года в Украине начнет действовать программа строительства индустриального жилья со стоимостью квадратного метра ниже 5 тыс. грн.

Премьер отметил, что украинские специалисты изучают опыт строительства индустриального жилья в других странах, в частности в Италии. «Сейчас наши специалисты побывали в зарубежных странах, в частности в Италии. Изучили опыт, существующий в европейских странах, индустриального возведения жилья с низкой стоимостью квадратного метра. То есть, мы хотим опуститься ниже 5 тыс. грн за квадратный метр, и при этом иметь хорошее европейское качество квартир», - сказал Н.Азаров.