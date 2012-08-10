796 многоквартирных домов Львова отключены от горячей воды из-за долга «Львовтеплоэнерго»

Во Львове ПАО «Львовгаз» ограничил подачу газа на ТЭЦ-1 и 15 котельных в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, без горячей воды осталось 796 многоквартирных домов города.

«Государство должно предприятию «Львовтеплоэнерго» средства за разницу в тарифах. Так, на 1 июля государство задолжало «Львовтеплоэнерго» 101,4 млн грн за разницу в тарифах. Из них 71,3 млн грн – разница в тарифах для населения за 2011 год, и 30,1 млн грн – разница в тарифах для населения за первый квартал 2012 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, как утверждают в «Львовтеплоэнерго», жители исправно платят за предоставленные услуги.

В то же время, в «Львовгазе» заверяют, что отключили газ на основании распоряжения НАК «Нафтогаз Украины» из-за отсутствия лимита.

Напомним, ТЭЦ-1 - теплоэлектроцентраль города Львова. Одна из самых старых ТЭЦ Украины. Обеспечивает тепловой энергией около 60% жилого фонда, который обслуживает теплопоставляющее предприятие «Львовтеплоэнерго».