Азаров рассказал, как будет развивать строительную отрасль

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что Украина справится с поставленными задачами по развитию строительной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в пятницу, 10 августа, в Киеве на торжественном вечере по случаю Дня строителя.

Премьер подчеркнул, что правительство планирует реализовать в Украине масштабную программу по строительству доступного современного жилья. И строить почти по 100 тыс. квартир в год.

«Это абсолютно реальная задача, поэтому перед нами стоят громаднейшие по объему и значимости задачи и, я уверен, что Украина располагающая прекрасными коллективами строителей, прекрасной наукой, проектировщиками, способна решать такие масштабнейшие задачи», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что последние два года продемонстрировали существенный прогресс в строительной отрасли.

«Мы за два года с вами вместе построили детских садов в 5 раз больше, чем за два предыдущих года, школ и больниц – в 2 раза больше, жилья – в 1,5 раза больше. Построили и строим крупнейшие объекты инфраструктуры и понимаем, что вложенная гривня в строительный комплекс в 1,5 раза увеличивает объемы ВВП. То есть, является мультипликатором и значительно усиливает развитие нашей экономики», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что в сложной экономической ситуации на строительстве экономить нельзя.

«Есть страны, которые стараются на этом сэкономить и урезают расходы на капитальное строительство, но это дорога в никуда. Украина выходила из кризиса благодаря только тому, что наоборот увеличивала инвестиции строительства. И мы такую линию будем проводить и далее», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

По данным Минрегионстроя, на 8 августа в программу включено 10 тыс. 296 квартир в 234 домах. Заключено 163 договора, в частности, в Киеве 54, профинансировано 144 кредита на общую сумму 34,5 млн грн.