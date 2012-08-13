Создана рабочая группа для рассмотрения инвестпрограмм водоснабжающих предприятий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, создала постоянно действующую рабочую группу по рассмотрению инвестиционных программ лицензиатов в сфере централизованного водоснабжения и/или водоотвода.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, рабочая группа анализирует целесообразность внедрения инвестиционных программ лицензиатов согласно схем оптимизации работы систем централизованного водоснабжения и водоотвода, вносит предложения по реализации инвестиционных программ. Также рабочая группа дает разъяснения лицензиатам об устранении недостатков инвестиционных программ и направляет инвестиционные программы на одобрение Нацкомуслуг.

Рабочая группа будет рассматривать инвестиционные программы лицензиатов в соответствии со своим графиком заседаний.

В комиссии напомнили, что постановлением Кабинета министров Украины «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги» предусмотрено одобрение инвестиционных программ Нацкомуслуг.

Статьей 13 закона «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» предусмотрено согласование инвестиционных программ органами местного самоуправления относительно объектов централизованного водоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, — государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии — регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 69 предприятий водоснабжения и водоотвода (около 70% рынка воды) и 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).