Попов не доволен благоустройством столицы: "Не тянет даже на хорошую тройку"

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов не доволен состоянием благоустройства столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время расширенного аппаратного совещания КГГА, которое было посвящено подготовке и отмечанию в Киеве Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости.

“Состояние благоустройства на сегодняшний день не тянет даже на хорошую тройку. И это всего полтора месяца после того, как мы подтянули этот вопрос, как я считаю, на более-менее достойный столицы уровень”, - сказал А.Попов.

А.Попов поручил организовать отдельное совещание по этому вопросу и провести его в ближайшее время, где будут детально рассмотрены проблемы каждого района города.

Он поручил начальнику Главного управления контроля за благоустройством Сергею Садовому активизировать работу инспекторов и обратить внимание не только на центральную часть города, но и на окраины. “Где какой мусор, где какое благоустройство не выполнено, что нужно сделать и по каждому из проблемных вопросов, чтобы мы рассмотрели по каждому району отдельно”, - подчеркнул председатель КГГА.