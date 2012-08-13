Попов предлагает выделять из бюджета Киева часть денег для жилья бюджетникам

Председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Попов инициирует введение выплат из столичного бюджета части первого взноса для строительства жилья работникам бюджетной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов заявил сегодня во время "Прямой линии" в газете "Известия в Украине".

"Мы выходим с такой инициативой и хотим это утвердить на заседании городского совета, чтобы от 10 до 20%, первый взнос, который выплачивает работник бюджетной организации, оплачивался из бюджета", - сказал А.Попов.

По его словам, размер такой компенсации на уплату первого взноса на строительство квартиры будет зависеть от стажа работы гражданина. "Если он работает долго, то получит 20%, если только пришел - 10%. Мы сейчас начали разрабатывать такой подход для того, чтобы дать шанс как можно большему количеству киевлян, особенно работающим в бюджетной сфере, в которой, как мы знаем, заработная плата ниже, чем, например, в коммерческих структурах, получить возможность быть участником такого проекта", - пояснил глава КГГА.