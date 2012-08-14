В Севастополе призывают не посещать «дикие» пляжи из-за обрушения берегового склона

Власти Севастополя с целью недопущения несчастных случаев в результате обрушения берегового склона призвали отдыхающих не посещать «дикие» пляжи.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник управления по делам чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации Мирослав Сагайдак в понедельник вечером в эфире региональной государственной телерадиокомпании попросил жителей и гостей города пользоваться только теми местами отдыха, «которые обозначены и безопасны».

«Мы категорически просим не посещать «дикие» пляжи, тем более, Фиолент (мыс Фиолент - УНИАН), который сегодня представляет очень большую опасность. Просим иногда поднимать глаза выше. Смотрите, что творится на береговом склоне», - сказал он.

По словам М.Сагайдака, небезопасными являются также «дикие» пляжи в районе села Орловка, поселка Кача, «где сегодня идет интенсивное обрушение береговой полосы».

Как сообщалось, вечером 12 августа на «диком» пляже на мысе Фиолент в результате обрушения камней погиб 16-летний местный подросток. Всего под камнепад попали 7 россиян и 5 местных жителей.