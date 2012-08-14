С 2014 года поэтапно введут коммерческий учет воды и тепла для всех потребителей

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает поэтапно ввести коммерческий учет тепловой энергии и воды для всех категорий потребителей.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательного коммерческого учета и усовершенствования отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», размещенном на сайте министерства.

В частности, законопроектом предусмотрено обязательное введение коммерческого учета в хозяйственной деятельности по централизованному теплоснабжению для населения - с 1 октября 2017 года, по централизованному водоснабжению - с 1 января 2018 года, для бюджетных учреждений и других потребителей - с 1 января 2014 года.

Согласно документу, коммерческий учет холодной и горячей воды осуществляется индивидуальными узлами учета (поквартирными счетчиками) и домовыми (групповыми) узлами учета.

При этом коммерческий учет тепловой энергии осуществляется домовыми узлами учета в многоквартирных и других зданиях, а также индивидуальными узлами учета в жилых и нежилых помещениях по решению их владельцев. Обязательства по установке узлов учета возлагаются на владельцев. Установка приборов учета может проходить за счет производителей, средств государственного и местного бюджетов, других источников, не запрещенных законодательством. В случае установки узлов учета за счет производителя, расходы на их установку и обслуживание включаются в себестоимость услуг.

Также законопроект исключает термины «балансодержатель» и «исполнитель жилищно-коммунальных услуг» и вводит понятия «домовой (групповой) узел учета», «индивидуальный узел учета» и «коллективный потребитель».

При этом термин «производитель жилищно-коммунальных услуг» расширен в части предоставления жилищно-коммунальных услуг.

По данным Минрегиона, на 1 января 2012 года 127,9 тыс. многоквартирных жилых домов (5 этажей и выше), среди которых 43,7% оборудованы счетчиками холодного водоснабжения, 15,9% - горячего водоснабжения, 38,3% - тепловой энергии и регуляторами температуры.

По расчетам министерства, всего для ведения коммерческого учета необходимо установить 248 тыс. приборов учета холодной и горячей воды и 111 тыс. приборов учета тепловой энергии. Для этих целей необходимо привлечь около 3,8 млрд грн.

Средняя расчетная стоимость установки счетчика холодной воды составляет 3,5 тыс. грн, горячей воды - 12 тыс. грн, тепловой энергии и регулятора температуры - 40 тыс. грн.