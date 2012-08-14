Янукович поручил подготовить программу развития Севастополя

Президент Украины Виктор Янукович поручил местным властям Севастополя совместно с Кабинетом министров, в частности, Министерством экономики, подготовить Программу экономического, экологического и социального развития города и включить ее в Программу развития Крыма до 2015 года.

«Я хотел бы, чтобы вы системно подходили к решению многих вопросов», - сказал В.Янукович во время совещания с активом города, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Он выразил убеждение, что Севастополь как город, имеющий особый статус, и как один из центров отдыха в Крыму должен активно развиваться.

В частности, по мнению Президента, необходимо создать условия для его экономического развития, развивать инфраструктуру города и прилегающих к нему территорий, создать соответствующие условия для отдыхающих.

«Сферы промышленности, сельского хозяйства, обусловленные и географическим, и климатическим расположением этого региона, как раз формируют главные стратегические направления развития», - подчеркнул В.Янукович, отметив, что должен быть четкий план застройки и развития города.

«Необходимо разработать Генеральный план города Севастополя и всех прилегающих территорий. Нам нужно определить приоритеты - что самое важное, что необходимо сделать в первую очередь», - подчеркнул Президент.