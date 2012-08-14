Александр Янукович сформировал и возглавил набсовет «МАКО Холдинг»

Александр Янукович сформировал и возглавил наблюдательный совет донецкой строительной компании ЧАО «МАКО Холдинг».

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

А. Янукович, являющийся единственным акционером компании, 13 августа 2012 года принял решение создать наблюдательный совет ЧАО «МАКО Холдинг».

В состав набсовета также вошли Татьяна Галенко и Елена Казимирова. Данные должности они будут занимать три года.

ЧАО «МАКО Холдинг» (Донецк) занимается строительством зданий, сдачей в аренду собственной недвижимости. Компания, в частности, предлагает в аренду помещения собственного объекта недвижимости по просп. Панфилова в Донецке.

100% акций общества владеет Александр Янукович.

Чистый убыток компании в 2011 году составил 3,46 млн грн. Уставный капитал на конец 2011 года составил 55 млн грн.