Ввод в эксплуатацию жилья в первом полугодии вырос на 55,4%

В Украине за январь-июнь 2012 года введено в эксплуатацию 4 млн 240,6 тыс. кв. м жилья, что на 55,4% больше соответствующего периода 2011 года, сообщили УНИАН в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общего объема введенного жилья 1 млн 678,3 тыс. кв. м (или 39,6% от общего объема жилья) введено согласно Порядку ввода в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, дачных, садовых домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных домов І и ІІ категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ и проведения технического обследования их строительных конструкций и инженерных сетей.

При этом 71,5% от общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 28,3% — в домах с двумя и более квартирами и 0,2% — в общежитиях.

Объем введенного в первом полугодии жилья по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, без учета жилья, введенного в соответствии с Порядком, вырос на 17,4%. Объем жилья, построенного в одноквартирных домах, вырос в 2,3 раза.

В Госстате отметили, что удельный вес жилья, введенного в эксплуатацию в городских поселениях, составил 69,9% от общего объема, в сельской местности — 30,1%.

При этом в Киеве и Киевской области построено 23,8% от общего объема жилья, еще 27,4% — в Крыму, Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

За счет средств государственного бюджета в первом полугодии введено в эксплуатацию 23,4 тыс. кв. м общей площади жилья (0,6% от общего объема), что на 12% больше уровня первого полугодия 2011 года.

Из общей площади введенного в эксплуатацию жилья 4 млн 064,7 тыс. кв. м составила площадь квартир, 175,9 тыс. кв. м - площадь общежитий и прирост площади существующих квартир за счет реконструкции и расширения.

Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (25% от общего количества), однокомнатные (22,5%) и трехкомнатные (22,2%).

По данным Госстата, в Киеве в первом полугодии введено в эксплуатацию 550,8 тыс. кв. м жилья, что на 3,4% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Справка УНИАН. В Украине в 2011 году введено в эксплуатацию 9 млн 410,4 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2010 году.

В Украине в 2010 году было введено в эксплуатацию 9 млн 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за 2009 год.

В 2009 году в Украине было введено в эксплуатацию 6,4 млн кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.