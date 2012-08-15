Киевводоканал бьет тревогу: за последние сутки объем сточных вод вырос в полтора раза

Киевводоканал обратился в Главное управление коммунального хозяйства с просьбой ускорить работы по строительству дополнительных дамб на иловых площадках № 2, которые находятся в катастрофическом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал».

Как отметили в Киевводоканале, за последние сутки объем сточных вод на Бортничской станции аэрации возрос в полтора раза. Так, если в воскресенье, 12 августа, суточный объем стоков составлял 660 тыс. кубометров, то за прошлые сутки он составил почти 1 миллион 100 тыс. кубометров.

В частности, наибольшее количество стоковой жидкости в понедельник поступало на протяжении периода с 15:00 до 22:00. Для примера, на сооружениях ІІ очереди буквально за один час объем резко увеличился с 200 до 300 тыс. кубометров. Несмотря на то, что проектная мощность станции составляет 1 млн 800 тыс. кубометров в сутки, сегодня ее практические возможности очищать сточные воды значительно ограничены из-за критической изношенности сооружений и оборудования.

Это предопределено также тем, что насосная станция перекачки сточных вод І подъема не работает, поскольку находится в ремонте после аварии на подводном Левобережном коллекторе 17 января этого года на территории БСА.

Кроме того, учитывая постоянные превышения концентраций загрязняющих веществ в столичных стоках, очистка которых вообще не предусматривалась проектом БСА, теперь 700 – 800 тыс. кубометров – это тот максимальный суточный объем, который еще можно очистить в соответствии с действующими нормативными показателями.

Также ситуация осложняется тем, что из-за значительного количества осадков в сточные воды попадает много песка, грязи и мусора, который дополнительно изнашивает и без того устаревшее оборудование станции. В пресс-службе отметили, что даже при отсутствии ливней, на очистные сооружения еженедельно поступает более 100 тыс. кубометров песка.

Как отметили в пресс-службе, дождевая вода должна отводиться отдельной дождевой системой водоотвода, которая находится на балансе Киевавтодора. С начала развития канализационного хозяйства в городе Киеве сформировалась раздельная система ливнесточной и хозяйственно-бытовой канализации.

Обычно причиной попадания ливневых вод на очистные сооружения БСА становятся несанкционированные вмешательства в сети промышленно-бытовой канализации. В частности, речь идет о самовольным снятии крышек люков камер коллекторов с целью избежать подтопления территории во время ливня, или же о подсоединении предприятий к сетям бытовой канализации в случае отсутствия рядом с объектом дождевой системы водоотвода.

Особенно острую обеспокоенность вызывает и состояние иловых полей БСА. Осадок, который остается после очистки чрезмерного количества стоков, уже почти переполнил иловые карты, что может в любой момент привести к выливанию на приусадебные участки в с. Ревне жителей Бориспольского района.

В связи с этим, Киевводоканал просит Главное управление коммунального хозяйства ускорить работы по строительству дополнительных дамб на иловых площадках.

Кроме того, Киеивводоканал обращает внимание киевлян и столичных предприятий: последствия неподобающей эксплуатации сетей дождевой и промышленно-бытовой канализации могут обернуться экологическим бедствием не только для Киева, но и для прилегающих территорий.