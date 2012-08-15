Попов утвердил перечень домов столицы для оснащения теплосчетчиками

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов подписал распоряжение, которым утвердил перечень объектов для выполнения строительно-монтажных работ по оснащению инженерных вводов жилых домов теплосчетчиками вместе с программно-аппаратной частью диспетчеризации.

В соответствии с этим документом счетчики тепла установят почти по 600 адресам во всех десяти районах Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Районным госадминистрациям поручено обеспечить доступ подрядным организациям для выполнения необходимых работ по оснащению жилых домов теплосчетчиками.