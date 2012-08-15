Для улучшения ливневой системы необходимо 2,3 млрд грн, подсчитал Минрегион

По расчетам Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, для улучшения состояния ливневой системы в Украине необходимо 2,3 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, на строительство ливневых систем необходимо направить 1,7 млрд грн, капитальный ремонт - 395 млн грн, текущий ремонт - 105 млн грн, содержание - 113 млн грн.

В 2011 году за средства местных бюджетов на строительство, капитальный, текущий ремонты, содержание и очистку ливневой системы было израсходовано около 80,5 млн грн. При этом общая сумма расходов по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 1,5 млн грн. За эти средства построено 26,7 км ливневой канализации, капитально отремонтировано 62 км, отремонтировано 978 км и очищено 5,1 тыс. км ливневой канализации.

По данным Минрегиона, на начало текущего года общая протяженность улиц с твердым покрытием в Украине составляет 167 тыс. км, из них только 4,5% (7,6 тыс. км) оборудованы системой ливневой канализации. Суммарная протяженность систем ливневой канализации составляет 7 тыс. км. При этом 95,5% (159 тыс. км) общей протяженности улиц с твердым покрытием ливневой канализацией вообще не оборудованы.

В министерстве отметили, что в среднем по Украине показатель очистки ливневой канализации составляет 61%, что на 7% меньше по сравнению с 2010 годом. За содержание ливневых систем в населенных пунктах отвечают органы местного самоуправления, а контролирует соблюдение норм и правил в сфере благоустройства Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины, добавили в Минрегионе.

В этом году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах предусмотрена субвенция из государственного местным бюджетам в размере более 2,2 млрд грн. Главным распорядителем средств является «Укравтодор».