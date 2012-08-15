На все программы Минрегиона из Госбюджета-2013 нужно 41 млрд грн
16:12, 15 августа 2012Недвижимость
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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует предусмотреть в Государственном бюджете 2013 года 41 млрд грн на реализацию всех своих программ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк журналистам после селекторного совещания с регионами.
При этом он не уточнил, какая сумма средств из Государственного бюджета направлена на реализацию всех программ, реализуемых Минрегионом в текущем году.
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