В ипотечной программе под 3% смогут участвовать индивидуальные сельские застройщики

В программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, смогут участвовать индивидуальные сельские застройщики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк журналистам после селекторного совещания с регионами.

По его словам, в понедельник, 13 августа 2012 года, Кабинет министров внес очередные изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

«Изменения касаются индивидуальных застройщиков. Если человек в сельской местности выбрал себе проект, он говорит: это мой проект, это акт собственности на землю. И это является основанием для того, чтобы люди могли получать кредиты для индивидуального строительства», - пояснил министр.

А. Близнюк уточнил, что индивидуальные сельские застройщики смогут брать ипотечные кредиты под 3% для строительства домов по схеме, прописанной в порядке, только через механизм собственности на землю.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №465 от 23 мая т.г. внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Согласно изменениям, в рамках программы квартиры можно приобрести не только в незавершенных объектах, но и в нереализованных заказчиками объектах, принятых в эксплуатацию после 2009 года.

При этом в качестве обязательного собственного взноса заемщика, который не превышает 25% стоимости жилья и по желанию заемщика может быть увеличен, могут засчитываться средства, уплаченные заемщиком за превышение нормативной площади и расчетной стоимости квартиры.

Постановление уточняет, что частичная компенсация процентов предоставляется заемщикам, прежде всего, находящимся на квартирном учете, и молодым семьям, имеющим детей.

Из постановления исключен пункт, разрешающий заемщику отчуждение жилья только гражданам, соответствующим требованиям, установленным данным порядком и подавшим заявление о предоставлении частичной компенсации процентов.

Предоставление частичной компенсации прекращается, если среднемесячный доход заемщика и членов его семьи в расчете на одного человека превышает десятикратный (ранее - пятикратный) размер среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе.

25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В документе указывается, что кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 процентных пункта годовых.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В Государственном бюджете на компенсацию процентной ставки по данной ипотечной программе предусмотрен 1 млрд грн.