Количество заключенных договоров по ипотеке под 3% выросло до 217

По состоянию на 9 августа 2012 года, в Украине количество договоров, заключенных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 217.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Алипов в ходе селекторного совещания с регионами.

По его словам, банки выдали гражданам 202 кредита, предоставленные кредиты профинансированы банками на 48 млн 617 тыс. грн. В Киеве с момента старта программы заключено 67 договоров и выдано столько же кредитов. В программе желают принять участие 1356 жителей столицы.

А. Алипов отметил, что в рамках данной программы свыше 3 тыс. квартир имеют степень готовности свыше 80% и могут быть введены в эксплуатацию в этом году. В целом, для участия в программе заявлено около 13 тыс. квартир на 2012-2013 годы.

По данным Минрегиона, на 9 августа всего в программе изъявили желание принять участие 11 192 человека. Застройщики предоставили для участия в программе 258 жилых домов, в которых предлагается для приобретения 11 071 квартира.

В Минрегионе отметили, что на 9 августа не заключено ни одного договора в Житомирской, Кировоградской, Луганской и Тернопольской областях.

При этом с начала года по всех жилищным программам в Украине профинансировано приобретение 1 116 квартир для граждан. В частности, заключено 230 договоров на строительство доступного жилья на условиях оплаты государством 30% его стоимости, предоставлен 171 льготный кредит в рамках программы молодежного жилищного кредитования. Также Государственное ипотечное учреждение профинансировало 153 кредита на приобретение жилья.

Как сообщал УНИАН, на 8 августа т.г. в Украине количество договоров, заключенных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 163.

Участие в программе принимали 234 дома, в которых доступны для приобретения 10296 квартир. При этом почти 10 400 граждан изъявили желание получить удешевленные ипотечные кредиты.